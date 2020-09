Scuola, Cts: niente mascherina se è assicurato il metro di distanza

Il Comitato tecnico-scientifico ha pubblicato le sue linee guida per quanto riguarda le mascherine in aula, che avevano fatto discutere nelle passate settimane. “Nelle scuole primarie la mascherina può essere rimossa in condizioni di sicurezza ed in presenza della distanza di almeno un metro”, questa la posizione del Cts.

Anche per quanto riguarda le scuole superiori le prescrizioni sono identiche, con la mascherina che diventa obbligatoria solamente sotto il metro di distanza.

Il Cts invita a continuare le misure di prevenzione come il lavaggio delle mani, il ricambio d’aria e la sanificazione. L’obbligo della mascherina può essere richiesto dall’Asl competente in casi di aumento dei contagi.