Sondaggi elettorali regionali in Toscana: Ceccardi in vantaggio su Giani. Italia Viva al 6%

Secondo i sondaggi elettorali realizzati da Winpoll per il Sole 24 Ore sulle regionali in Toscana, i due principali candidati, Eugenio Giani e Susanna Ceccardi, sarebbero testa a testa per la vittoria della Regione il prossimo 20-21 settembre. Balzo di Italia Viva nei sondaggi rispetto ai dati nazionali, con il 6% dei consensi per la lista di supporto a Giani.

Sondaggi elettorali delle liste regionali

Liste Ceccardi (CDX) % Lega 24,1 Forza Italia 5,4 Fratelli d’Italia 11,8 Toscana Civica 2,5 TOTALE 43,8

La Lega è il primo partito in Toscana secondo questa rilevazione, con crescita anche di Fratelli d’Italia, a discapito di Forza Italia, che scende al 5,4%.

Liste Giani (CSX) % PD 22,6 Italia Viva 5,7 Orgoglio Toscana 3,5 Toscana sinistra ecologista 7,6 Altre liste 2,2 TOTALE 41,6

Nel centrosinistra emerge Italia Viva, che in Toscana riesce ad avere un consenso più ampio, superiore anche alle percentuali di Forza Italia per quanto riguarda le liste di centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle con Irene Galletti è all’8,3% dei consensi, mentre le altre liste sono al 6,3%.

Referendum costituzione – Toscana

Winpoll ha sondato anche i consensi sul referendum costituzionale in Toscana, con un leggero vantaggio del SI con il 52%, mentre il NO è al 48% e superiore alle medie nazionali.