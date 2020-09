Sondaggi politici Referendum Costituzionale: il fronte del “no” è al 20%

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni del 20-21 settembre sono state sondate le opinioni degli italiani da parte dei Demos per Repubblica sul taglio dei parlamentari, con il fronte del “no” che è al 18%, mentre il “si” all’82%. Un vantaggio considerevole, che non dovrebbe dare spazio a stravolgimenti post-elezioni, anche se c’è la variabile affluenza.

Non essendo presente un quorum, è possibile che pochi cittadini si rechino al voto e solitamente chi lo fa è il più motivato e questo potrebbe portare più in alto la percentuale del “no”.

In Toscana l’ultima rilevazione per le elezioni regionali ha stimato un “no” al 48%, ben sopra la media nazionale, che vede delle differenze per regione.

Sondaggio Referendum Mediaset

Un altro istutito di sondaggi, Eurometra per Mediaset, ha sondato le percentuali del Referendum Costituzionale, con risultati simili.