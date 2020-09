Atlantia-Cdp, accordo vicino per 11 miliardi

L’accordo tra Atlantia e Cdp è vicino per 11 miliardi di euro, dopo alcune dissidenze nelle ultime settimane, con la presentazione del nuovo ponte di Genova ed il governo che voleva evitare di riconsegnare il ponte ai Benetton. Si è firmato dunque un accordo per far lasciare la compagnia ai Benetton con Atlantia e seguente entrata di Cdp nel capitale.

Era rimasta in sospeso la valutazione di Autostrade, che ora sembra più vicina, con la cifra di 11 miliardi che potrebbe accontentare anche Atlantia.