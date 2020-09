Draghi: “La scoperta del vaccino eliminerà le incertezze”

Torna a parlare l’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dopo il discorso al meeting di CL, nel quale si era soffermato sul tema dei giovani.

“I governi hanno avuto la giusta risposta con l’aumento del deficit e del debito per fronteggiare il Covid-19”, ha spiegato Draghi, aggiungendo che la scoperta del vaccino “eliminerà le incertezze”.

Poi è tornato a parlare di temi economici: “I sussidi dovranno scendere ed al tempo stesso si creeranno nuovi posti per i giovani. Occorrerà spendere di più in Salute, l’epidemia ha messo in evidenza la necessità di avere buone strutture sanitarie”.

Una stoccata finale all’attuale Governo: “I sussidi devono cercare di creare nuovi posti di lavoro, non a mantenere i vecchi”, facendo riferimento alla scelta dell’esecutivo di mettere diversi miliardi sulla cassa integrazione senza paletti per le aziende, oltre al blocco dei licenziamenti, che prima o poi dovrà finire.