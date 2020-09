Festini a Bologna con cocaina e prostitute: ai domiciliari esponente della Lega

Un esponente della Lega è finito coinvolto nell’indagine portata avanti dai carabinieri di Bologna su dei festini con cocaina e baby prostitute che avrebbero visto la partecipazioni anche di ragazze minorenni. Le accuse sono di induzione alla prostituzione e reati in materia di droga.

Tra le persone che sono all’interno dell’indagine c’è Luca Cavazza, 27 anni, candidato con la Lega per le regionali in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni. Ora si trova ai domiciliari. Nel 2016 fu candidato con Forza Italia a soli 23 anni per le elezioni comunali a Bologna.

Agli arresti domiciliari è finito anche Fabrizio Cresi, mentre l’imprenditore Davide Bacci è finito in carcere, come richiesto dal pm Stefano Dambruoso. Nella villa di Davide Bacci, secondo gli inquirenti, si sarebbero tenuti i festini. L’indagine è partita dalla segnalazione di una madre che aveva trovato un video sul cellulare della figlia.