Francia, Neymar è positivo al coronavirus. Anche altri due giocatori del PSG

Secondo la stampa francese il giocatore simbolo del Paris Saint Germain, Neymar, sarebbe positivo al Covid-19. La società francese ha comunicato che alcuni giocatori sono stati trovati positivi al coronavirus e che ora sono soggetti al protocollo sanitario.

I giocatori che sono coinvolti sarebbero Neymar, Paredes e Di Maria, tutti positivi al Covid-19, come comunicato dal quotidiano sportivo “L’Equipe”. Non confermata la positività di Mauro Icardi, nonostante si trovi al momento in isolamento.

Neymar è andato in vacanza nelle isole baleari, dove avrebbe contratto il coronavirus. La società francese ha dichiarato che continuerà a testare i giocatori nei prossimi giorni.