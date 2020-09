M5S, lascia la deputata Aiello: “Non mi rappresenta più”

La deputata Piera Aiello ha lasciato il Movimento 5 Stelle, con una dichiarazioni pubblicata sui social network: “Mi dimetto dal Movimento, non mi rappresenta più e continuerò il mio lavoro da parlamentare. Ho deciso di mettere in discussione la mia vita, tenuta segreta dal 1991, in quanto testimone di giustizia. Quando mi è stata proposta la candidatura, pensavo di poter portare la mia esperienza in Aula”.

La Aiello è testimone di giustizia e non ha digerito quanto accaduto con i boss di mafia nei mesi scorsi, con il ministro Bonafede che è finito sotto le critiche di maggioranza e opposizione per la questione, con anche un voto di sfiducia che aveva messo a rischio il suo proseguo al ministero.