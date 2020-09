La nave Sea Watch 4 sta per arrivare al porto di Palermo con a bordo 353 migranti. Si trova al momento in acque internazionali davanti alla costa nord occidentale della Sicilia. Il trasbordo dei migranti sulla nave quarantena avverrà via mare, come era già accaduto con l’Alan Kurdi nelle scorse settimane.

Il Governo intanto ha trasferito circa 100 migranti sulla GNV “Allegra”, utilizzata come nave quarantena, con i migranti arrivati via pullman da Porto Empedocle.