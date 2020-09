Morto Philippe Daverio, era malato di tumore da tempo

Nella notte è morto Philippe Daverio, 70 anni, a causa di una lunga malattia di cui non aveva parlato con nessuno. Lo storico dell’arte era molto presente in televisione ed era stato anche assessore nella città di Milano. La notizia della morte è stata data dalla regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Era malato di tumore da alcuni anni, ma la notizia non era stata resa nota all’opinione pubblica.

Era docente a Milano ed ex assessore alla Cultura dal 1993 al 1997 nella Giunta Formentini, per poi passare nei primi anni 2000 alla Rai, con dei programmi legati all’arte.