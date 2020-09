Rovereto, allarme chimico

Un grave allarme chimico è stato emesso nella città di Rovereto, nel Trentino, dove una nube di fumo si è alzata dallo stabilimento farmaceutico Sandoz. Secondo le prime stime degli esperti, si potrebbe trattare di potassio clavulanato, con il caratteristico colore giallo che esce dalla fabbrica. Le indicazioni alla popolazione sono quelle di rimanere in casa.

C’è preoccupazione anche per l’ambiente, con la protezione ambientale che è intervenuta in seguito alla segnalazione dallo stabilimento. La perdita sarebbe stata individuata da esperti della stessa Sandoz, che però ha chiesto il supporto della Protezione ambientale. In corso una riunione di emergenza per valutare la pericolosità delle emissioni.