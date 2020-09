Scuola, caos graduatorie: molti gli errori segnalati dai docenti

La questione legata alla scuola non sembra terminare, con le graduatorie pubblicate oggi dal ministero che hanno generato molte polemiche. Si tratta delle Graduatorie online per i precari della scuola, con oltre 750 mila domande che erano state presentate lo scorso 6 agosto.

Alcuni docenti hanno segnalato degli errori, con dei professori che non hanno mai studiato francese che si ritrovano la cattedra per quella disciplina. Inoltre una giovane docente di 22 anni si è ritrovata con 80 punti per titoli: “Sono troppi”, ha dichiarato la segretaria del sindacato Cisl, Maddalena Gissi.

Nella città di Palermo ci sono stati casi con punteggi negativi, con alcuni docenti che si sono ritrovati un -50 o -60.