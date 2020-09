Bellanova: “Pronti 600 milioni per la ristorazione”. Bonus da 5000 euro ad esercizio

La ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, ha annunciato l’accordo di governo per portare 600 milioni di euro all’interno del settore della ristorazione. Si tratta di un bonus dato ai ristoratori a fondo perduto, per far fronte alla crisi da coronavirus, che non si è fermata con la fase post-lockdown, con meno consumi da parte delle famiglie. I ristoratori potranno chiedere 5000 euro a fondo perduto, con l’unica condizione legata alla destinazione dei soldi, che dovranno andare per l’acquisto di prodotti italiani, i cosiddetti “Made in Italy”. Questo per favorire da una parte un settore molto colpito dal coronavirus, con fatica a ripartire, ed allo stesso tempo muovere la domanda interna facendo lavorare le altre aziende italiane che forniscono prodotti ai ristoratori.

L’annuncio è arrivato da Foggia, dove si trovava la ministra: “Ai tanti ristoratori e pizzerie che mi hanno chiesto aiuto, per i costi di gestione molto alti, è destinato questo fondo per l’acquisto di prodotti alimentari Made in Italy”, queste le parole della ministra.