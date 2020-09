Bonus Bici 2020, verrà erogato dal 4 novembre, la conferma del ministro Costa

Il Bonus Bici e Monopattino elettrico 2020 arriverà in Gazzetta Ufficiale il prossimo 5 settembre, come annunciato dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, per poi essere erogato il prossimo 4 novembre. “Ci sono stati degli intoppi amministrativi, ma abbiamo alzato la soglia del fondo, da 120 milioni a 210 milioni di euro, grazie ad un lavoro tra Governo e Parlamento”, ha spiegato il ministro su Facebook.

Dal 5 settembre partiranno i 60 giorni che erano previsti nel testo per mettere a punto il portale dove si potrà richiedere il rimborso. La data del 4 novembre è dunque quella ufficiale per l’erogazione dei rimborsi, che sono pari al 60% sull’acquisto effettuato per un massimo di 500 euro.

Come si chiede il Bonus Bici

Per richiedere il Bonus Bici sarà necessaria la fattura dell’acquisto o lo scontrino “parlante”, cioè con il codice fiscale associato. Inoltre sarà necessario avere le credenziali SPID per l’accesso ai servizi.

I migliori monopattini elettrici del 2020

Ecco un articolo recente che mette a confronto i migliori monopattini elettrici sul mercato al momento.

Nel caso di acquisto su Amazon sarà necessario inserire il proprio codice fiscale in “Gestione Informazioni IVA” a questo indirizzo, per poter avere un indirizzo di fatturazione “parlante” come richiesto dal testo.

Le migliori bici elettriche del 2020

Ecco un articolo sulle bici elettriche in commercio messe in comparazione tra loro. Anche in questo caso per gli acquisti via Amazon sarà necessario mettere il codice fiscale nelle informazioni per avere poi la fattura.