Coronavirus, Francia: pronto un piano di rilancio da 100 miliardi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha pronto un piano da 100 miliardi di euro per il rilancio del Paese, sfruttando i fondi del Recovery Fund, che saranno disponibili dalla seconda metà del 2021. Un pacchetto per rilanciare l’economia francese, per un totale del 4% del Pil francese e dunque una misura che vuole essere una base per il “rimbalzo” dell’economia in Francia.

Il Pil francese è crollato al -13,8% a causa della crisi da coronavirus, che ha frenato domanda interna, diversi settori a partire da quello automotive e le esportazioni, su cui la Francia basa molto la sua economia.

Nel piano da 100 miliardi ci dovrebbero essere tagli per le imprese di 20 miliardi di euro da attuare in un decennio, uno dei punti del programma di Macron del 2017 con il quale era stato eletto.