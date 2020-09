Cuneo, due fratelli cadono nel silos di un’azienda agricoli: uno è morto

Due operai sono caduti in un silos alto circa quaranta metri questa mattina, in un’azienda agricola di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. I due operati sono fratelli, Davide Gennaro, 22 anni, è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale, mentre il fratello di 25 anni è gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono giunti sul luogo dell’incidente, il silos era stato riempito ieri sera con mangime per animali. Entrambi potrebbero essere svenuti a causa delle esalazioni del mais e precipitati all’interno del silos.

Il padre dei due fratelli ha dato l’allarme, dopo essere salito sulla struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme all’elisoccorso del 118 per il trasporto in ospedale.