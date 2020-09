Decreto Covid, passa la fiducia alla Camera: 276 voti a favore

Il decreto Covid è stato approvato alla Camera, con 276 voti a favore, 194 voti contrari ed un astenuto. Il Governo ha ottenuto così la fiducia ed il decreto che proroga l’emergenza sanitaria fino al 15 ottobre. Presenti in Aula 471 deputati, con la maggioranza che era fissata a 136 voti, mentre i voti a favore sono stati 276, con 28 deputati del Movimento 5 Stelle che erano assenti sul voto di fiducia.

Alcuni deputati del M5S avevano firmato un emendamento per bloccare la proroga degli attuali vertici dei Servizi Segreti, per questo non hanno preso parte al voto. Nella giornata di ieri la deputata Aiello aveva lasciato il M5S.