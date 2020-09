Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen

Sono stati ritrovati dalla polizia tedesca cinque bambini morti a Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Ne ha dato notizia la polizia di Wupperthal. Per ora non sono stati resi noti dettagli legati alla vicenda: “Le indagini sono in corso”, ha dichiarato un portavoce della polizia.

I corpi dei cinque bambini sarebbero stati trovati in una casa in Hasselstrasse a Solingen. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla morte dei bambini. Non ci sono informazioni su possibili sospetti.

AGGIORNAMENTO

Secondo le prime ricostruzione la madre avrebbe ucciso i figli e successivamente avrebbe tentato il suicidio gettandosi sotto un treno, ma sarebbe sopravvissuta.