Lanciato il razzo Vega, ha rilasciato 53 satelliti

Il razzo Vega è partito per lo spazio, dopo essere stato progettato e sviluppato da Avio. Il razzo ha rilasciato su quote orbitali diverse 53 satelliti di diverse dimensioni, tra nano, micro e minisatelliti, che sono stati realizzati da 13 Paesi. Collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e quella Israeliana (Isa), per il laboratorio di microgravità lanciato nello spazio, denominato DIDO3.

A bordo del DIDO3 erano presenti quattro esperimenti di natura biologica e farmacologica. Saranno controllati tramite un’applicazione dalla Terra, con la partecipazione anche dell’Università Federico II di Napoli, delle Università Roma 3 e Tor Vergata di Roma e dell’Università di Bologna. Soddisfazione da parte dell’Asi, con il presidente Giorgio Saccoccia che ha commentato il lancio: “Questo lancio rappresenta la ripartenza dell’Italia nello spazio dopo il lockdown”.