Navalny, la risposta del Cremlino: “Nessuna ragione per accusare la Russia”

Ancora in evoluzione la situazione legata all’avvelenamento, oramai accertato, di Alexei Navalny, con Mosca che nega ogni coinvolgimento, come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov: “Non ci sono ragione per accusare la Russia di aver avuto un ruolo nell’avvelenamento di Navalny. La Russia non vuole che la Germania salti a conclusioni affrettate”.

Nella giornata di ieri la Merkel aveva rilasciato delle dichiarazioni anche da parte dell’Unione Europea: “Il governo tedesco condanna questo crimine”, in serata si sono aggiunte le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, con la richiesta di chiarimenti alla Russia.

Il portavoce del Cremlino si è poi soffermato sui risultati: “Gli specialisti tedeschi hanno ottenuto risultati nello studio dello stato di salute di Navalny, ma la Russia non può fare valutazione senza essere a conoscenza dei risultati. Abbiamo bisogno delle informazioni dalla Germania per stabilire le cause di questo incidente”, ha detto Peskov.