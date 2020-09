Positiva anche la fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina

Dopo la notizia della positività di Berlusconi al coronavirus, arrivata ieri sera, ora anche i contatti più stretti stanno ricevendo l’esito dei tamponi

Marta Fascina è una deputata di Forza Italia ed attuale fidanzata di Berlusconi. Entrambi sarebbero in isolamento domiciliare ad Arcore. La coppia aveva fatto scalpore per la differenza di età tra i due, con la deputata di 30 anni (classe 1990) che ha origini campane, nonostante sia nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria.

Nelle scorse settimane Berlusconi aveva passato alcuni giorni in vacanza a Villa Certosa, in Sardegna, alla presenza dei figli e di Marta Fascina. Anche i figli di Berlusconi sono risultati positivi. Nei mesi scorsi avevano passato la quarantena a Nizza durante il lockdown, dalla figlia Marina Berlusconi.