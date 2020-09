Salerno, trovato un neonato morto in un parco: arrestata una coppia

Un neonato è stato trovato morto in un parco di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, nella serata di ieri. La coppia è stata arrestata per l’omicidio del neonato, dopo alcune indagini dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. I due hanno 47 e 42 anni, mentre il corpo del neonato è stato trovato da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato il neonato aveva ancora il cordone ombelicale, per questo motivo una delle ipotesi è che fosse nato da poche ore. Inoltre gli inquirenti hanno notato anche una ferita alla testa.

Il sindaco della città, Carmine Pagano, ha postato un messaggio sui social network: “È una tragedia immane”.