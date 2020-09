Università, oggi dalle 12 iniziano i test di Medicina 2020

Oggi sono previsti i test di Medicina a livello nazionale dalle ore 12, con un totale di posti disponibili che sono di circa 13 mila unità. Le domande pervenute sono state 66 mila, in calo di 2 mila unità rispetto al 2019. Le procedure anti-Covid sono in atto in tutte le città, con un accesso differenziato e distanza in aula dove vengono effettuati i test, oltre alla mascherina obbligatoria per tutta la durata della prova.

“C’è un protocollo severo ed un’organizzazione che consentirà di svolgere i test in sicurezza”, queste le parole del ministro dell’Università, Gaetano Manfredi.

La durata della prova è di 100 minuti, con 1,5 punti per ogni risposta corretta ed un malus di 0,4 punti per ogni risposta sbagliata.