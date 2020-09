Alitalia, Ue approva aiuti per 199 milioni di euro

Sono stati approvati gli aiuti per Alitalia dalla Commissione europea, ma con delle limitazioni rispetto alle richieste iniziali del governo italiano, che aveva messo in bilancio 350 milioni di euro per compensare i danni da coronavirus. I soldi sono stati stanziati nelle ultime settimane, ma non sarebbero stati incassati da Alitalia, in attesa del via libera della Commissione europea, che però ha limitato la cifra complessiva.

Per la Commissione la cifra di 199,45 milioni di euro da destinare ad Alitalia è compatibile con la norma sugli aiuti di Stato.

Per la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, la misura consentirà di ovviare ai danni da coronavirus, ma “la Commissione continuerà le indagini sulle misure di sostegno concesse in passato ad Alitalia e rimaniamo in contatto con le autorità italiane per rimanere a conoscenza dei loro piani”.

Era nato un procedimento di indagine per il prestito da 900 milioni di euro che l’Italia aveva concesso nel 2017. Inoltre nel febbraio 2020 era stato aperto un altro procedimento per altri 400 milioni concessi nell’ottobre 2019. Le indagini sono ancora in corso.