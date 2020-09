Berlusconi ricoverato per accertamenti al San Raffaele

L’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato per accertamenti al San Raffaele di Milano, dopo essere stato contagiato dal coronavirus, come comunicato due giorni fa. L’azienda ospedaliera fa sapere che è stato ricoverato “in via precauzionale”.

Contagiata anche la sua fidanzata, Marta Fascina, deputata di Forza Italia che aveva passato con lui e la sua famiglia la vacanza in Sardegna, dove ci sarebbe stato un focolaio. Anche i figli, infatti, sono risultati positivi al tampone da Covid-19.

Smentisce, invece, Briatore, di essere stato lui a contagiare Berlusconi, dopo la sua visita del 12 agosto.