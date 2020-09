Coronavirus nel mondo oggi 4 settembre: aumento dei casi in Europa

I casi da coronavirus in Europa sono in aumento, con un numero globale che ha raggiunto i 26 milioni e mezzo di casi positivi. I morti da Covid-19 sono 873 mila dall’inizio della pandemia, mentre le persone in terapia intensiva sono 60 mila.

Negli Stati Uniti sono 6,3 milioni i casi positivi, con 191 mila morti totali. In Sud America sono aumetnati i casi, con il Peru che ha quasi raggiunto i 700 mila casi.

In Spagna sono quasi 500 mila i casi positivi, mentre le morti sono ancora inferiori a 30 mila. In Italia sono 272 mila i casi positivi, come comunicato dal bollettino di ieri sera.