Il Consiglio dei Ministri approva il decreto per Lampedusa

Il Consiglio dei Ministri della serata di ieri ha approvato il decreto per Lampedusa, che contiene delle norme per la gestione dei migranti e degli arrivi nell’isola siciliana. Nel decreto ci sono delle misure fiscali di sostegno per i residenti di Lampedusa, oltre a supporto economico per gli operatori economici.

“il decreto legge introduce delle disposizioni urgenti per far fronte al Covid-19. Al suo interno le modalità per garantire l’avvio dell’anno scolastico, la gestione del trasporto pubblico locale e le misure a sostegno delle isole Pelagie”, questo si legge sulla note di Palazzo Chigi. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sono stati destinati ulteriori fondi in seguito alle polemiche con le Regione delle scorse settimane.