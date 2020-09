Latina, sposo positivo: tamponi a tutti gli invitati ed in isolamento

Un altro focolaio che si è manifestato ad Aprilia, in provincia di Latina, poco distante da Roma, dove in un matrimonio è stato trovato positivo lo sposo. Dopo aver celebrato le nozze, lo sposo è stato trovato positivo, con l’allerta che è partita per i 100 invitati, tutti posti in isolamento e quarantena, in attesa dei tamponi.

Secondo quanto riferito lo sposo potrebbe aver preso il virus in Sardegna, dopo una breve vacanza per l’addio al celibato. L’Asl di Latina ora procederà con i tamponi per tutti gli invitati, di cui ha già provveduto a richiedere la lista.

Inoltre ci sono già stati due casi a Latina, nella giornata di giovedì, che potrebbero essere legati a questo focolaio, con una persona delle due che è in contatto con gli invitati. Per questo gli invitati sono stati messi in quarantena.