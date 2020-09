Messi annuncia: “Resto al Barcellona. Non avrei fatto causa al club della mia vita”

Lionel Messi resterà al Barcellona anche la prossima stagione, dopo le polemiche delle ultime settimane per quanto riguarda la clausola che lo liberava a zero, da attuare però entro il 10 giugno. Messi resterà al Barcellona fino alla fine del contratto, in scadenza nel 2021, prima di andare via a parametro zero.

Nell’intervista Messi ha spiegato di “non essere felice a Barcellona”, ma che l’unica maniera per andare via era attuare una battaglia legale: “Non avrei potuto”, ha aggiunto. L’attaccante argentino ha confermato di aver detto al presidente la volontà a lasciare il club: “Glielo ho detto tutto l’anno. Credevo che il club avesse bisogno di giovani e che il mio tempo fosse finito. Ora farò del mio meglio, voglio sempre vincere”.