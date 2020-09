Migranti, riprendono gli sbarchi nella notte a Lampedusa

Dopo 5 giorni senza sbarchi, sono ripartiti gli sbarchi a Lampedusa, come è stato riportato dalle autorità locali. Sono sbarcate 170 persone da un barcone a largo di Lampedusa. I migranti erano in arrivo dalla Libia, a differennza di quanto accaduto in massa nel mese scorso, con gli arrivi dalla Tunisia.

In totale sono 1.239 le persone nell’hotspot nell’isola, dopo le polemiche tra il sindaco Totò Martello ed il Governo. Ieri c’era stato il tavolo con la soddisfazione del sindaco, che parlava di “accolto il nostro grido di dolore”, con l’arrivo del decreto Lampedusa, che andrà a dare sostegno anche ai residenti dell’isola, oltre a garantire lo svuotamento dell’hotspot.