Berlusconi-Coronavirus, la figlia Barbara: “Non lo ha preso da me, trattamento disumano”

Sfogo di una delle figlie di Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi, che si lamenta dell’esposizione mediatica avuta, come “untrice” dell’ex premier. Arrivata la smentita nella serata di ieri: “Vorrei capire su quali basi sono indicata come la responsabile. Nei giorni in cui provo grande angoscia, mi sono trovata sui media come l’untrice ufficiale”, ha dichiarato ai cronisti.

Barbara Berlusconi ha spiegato di non aver condotto una vita “festaiola” in Sardegna: “È improbabile che dopo tre tamponi negativi ed un test sierologico negativo lo abbia preso da me. Lui è risultato positivo molto dopo, ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto”, queste le parole della figlia di Berlusconi alla stampa. Nei giorni scorsi alcuni media avevano parlare delle feste con poche precauzioni che aveva tenuto Barbara Berlusconi: “Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare su una mano. Sono stata sempre a Villa Certosa. La caccia all’untore è una cosa da Medioevo”, ha concluso la figlia dell’ex premier.