Coronavirus, in Lombardia positivi 2.700 docenti su 57 mila

In Lombardia si sono effettuati i test sierologici per i docenti, con 57 mila tra professori e personale che si sono sottoposti al test. In totale sono risultate positive 2.723 persone, che successivamente sono state sottoposte a tampone. La Regione Lombardia ha fatto sapere che su un totale di 206 mila docenti, 98 mila non si sono presentati ai test.

“Continueremo con i test anche nelle prossime settimane”, queste le parole dell’assessore Giulio Gallera, spiegando come la Lombardia ha spostato la scadenza al 18 settembre, mentre inizialmente era fissata al 7 settembre.