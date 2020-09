F1, pole di Hamilton a Monza. Male le Ferrari nelle ultime posizioni

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia, con il record della pista con 1.18.887, davanti a Valteri Bottas e Carlos Sainz. Indietro la Red Bull di Verstappen, solo quinta, mentre le Ferrari non sono riuscite ad entrare in Q3, con Leclerc in 13esima posizione e Vettel in 17esima posizione.

Da questo weekend non saranno consentite le mappature, una misura che doveva andare a penalizzare di più le Mercedes, ma oggi chi sembra aver perso maggior potenza è la Red Bull, che non è riuscita a centrare la seconda fila.

Domani il Gran Premio di Monza dalle ore 15,10 in diretta su Sky Sport Uno ed in differita su Tv8.