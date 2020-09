Migranti, al via il trasferimento sulla nave Rhapsody per svuotare l’hotspot

Al via il trasferimento dei migranti dall’hotspot di Lampedusa, come era stato annunciato nei giorni scorsi dopo il tavolo tra Governo e Regione Sicilia, alla presenza anche del sindaco dell’isola Totò Martello.

Inizialmente la nave Rhapsody non era riuscita ad entrare in porto per il forte vento, successivamente per consentire il trasbordo dei migranti si è usato un peschereccio per fare fa “mediatore”, con le motovedette della Guardia Costiera che portano i migranti dal porto. In questa maniera 804 persone saliranno sulla nave quarantena Rhapsody, con 20 persone positive al coronavirus.

Dopo il trasferimento la nave farà rotta verso Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Con questo trasferimento rimarranno circa 500 migranti all’interno dell’hotspot di Lampedusa, dopo aver raggiunto picchi di 1.200 persone. Un’altra nave, la Snav Adriatica, si farà carico di quest’ultimi, per liberare definitivamente l’hotspot.