Oggi manifestazione “no mask” a Roma. Polemiche dalla maggioranza

Oggi si terrà a Roma una manifestazione contro l’utilizzo della mascherina, denominata “no mask”, che partirà alle ore 16 dalla Bocca della Verità. Sulla stessa linea di quanto accaduto in Germania pochi giorni fa, con quasi 20 mila persone radunate a Berlino per contestare le norme anti-Covid.

Secondo le stime degli organizzatori, la partecipazione dovrebbe essere di 5 mila persone, con anche la presenza di Forza Nuova, come annunciato dal segretario Roberto Fiore: “Oggi il popolo sarà in piazza per combattere la dittatura sanitaria”.

Un ritrovo dei “negazionisti” del Covid, con la partecipazione anche dei Gilet Arancioni e dei no vax. Il popolo “no mask” ha creato polemiche nella maggioranza, con la presenza dell’ex del Movimento 5 Stelle, Davide Barillari, consigliere della Regione Lazione, oltre al filosofo Diego Fusaro.