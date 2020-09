Scuola, il ministero contro lo stop dei docenti anziani: “Non basta l’età”

Il ministero dell’Istruzione ha emesso una circolare sulla questione dell’età anagrafica dei docenti, con alcuni che potrebbero far richiesta per essere considerati “lavoratori fragili”. In Italia sono stimati 400 mila docenti over 55, che però non sono tutti considerati a rischio di salute.

“Si considera lavoratore fragile quello colpito da patologie che in caso di infezione da Covid-19 potrebbero determinare un esito più grave od infausto”, questa la circolare del ministero della Salute, che chiude alla possibilità di far restare a casa i docenti sopra i 60 anni.

“Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni di salute del lavoratore e non riguardo all’età, che non costituisce elemento sufficiente per determinare tale stato”, queste le parole nella circolare, dove si citano alcuni dati: il 96% dei deceduti presentava una o più patologie.