Usa, frase sui veterani mette nei guai Trump: “Soldati morti sono idioti”

Una frase che potrebbe mettere a rischio la campagna elettorale di Donald Trump, riportata nella giornata di ieri da “The Atlantic”, ma confermata anche da altri media come Fox News, storicamente vicino ai Repubblicani. Il presidente americano avrebbe dato degli “idioti” ai militari morti durante la seconda guerra mondiale, in una sua visita in Francia.

Secondo Fox News la notizia sarebbe arrivata da due ex funzionari, che hanno spiegato come Trump disprezzi i veterani e non sia andato ad onorare i caduti americani al cimitero di Aisne-Marne di Parigi.

Inoltre il presidente Trump sarebbe contrario alla presenza di veterani in circostanze ufficiali. Durante una sessione di pianificazione alla Casa Bianca, avendo visto la parata per la presa della Bastiglia del 2017, avrebbe detto che i ragazzi feriti “non si presentano bene”.

Melania lo difende

Difesa della First Lady: “Falsità su di lui, la storia non è vera. Questo è un disservizio alla gente di questo Paese”, ha scritto su Twitter Melania Trump.