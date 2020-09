Berlusconi, Zangrillo: “Decorso normale, reagisce alle cure”

Questa mattina Alberto Zangrillo ha dato un aggiornamento ai cronisti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus.

“Il decorso è normale, il paziente è tranquillo”, ha spiegato Zangrillo, che ha sottolineato come Berlusconi necessiti di una terapia adeguata. Si ribadisce il “cauto ottimismo” di ieri, dopo una prima nottata passata in pessimo umore, come era stato riferito.

“Berlusconi reagisce in modo ottimale alle cure, questo però non vuol dire cantare vittoria, dato che è della categoria più fragile”, queste le parole di Zangrillo sull’ex premier.