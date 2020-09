Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 6 settembre: altri 1.297 casi positivi, ma netto calo dei tamponi

I dati di oggi sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un incremento del numero dei casi, a fronte di una leggera diminuzione dei tamponi.

Oggi ci sono stati 1.297 casi, in linea con i valori di ieri, ma con 30 mila tamponi in meno effettuati rispetto a ieri, come spesso accade nel weekend, con minore capacità di elaborazione dati. Aumento anche delle terapie intensive, con 12 posti letto occupati nelle ultime 24 ore.

Bollettino Protezione Civile 6 settembre

I dati sul Covid-19: