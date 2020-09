Cuneo, muore anche il secondo fratello caduto nel silos

Una tragedia che si è conclusa con la morte anche del secondo fratello, nell’azienda agricola di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Nei giorni scorsi due fratelli erano caduti nel silos in seguito alle esalazioni del mais all’interno. Il primo fratello era caduto nel silos, mentre il fratello minore, Davide Gennero, 22 anni, aveva provato a soccorrerlo ma anche lui era caduto svenuto per le esalazioni ed era morto.

Il padre aveva cercato di tirarli fuori dal silos, dopo aver attivato l’areazione della struttura. I soccorsi erano poi riusciti a tirare fuori i due ragazzi, con Davide Gennero che era già morto, mentre Francesco era stato portato in ospedale in gravi condizioni.