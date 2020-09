Elezioni, in 185 Comuni si voterà fuori dalle scuole

Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali del 20-21 settembre, alcuni Comuni si sono attrezzati per avere i seggi fuori dalle scuole. Alcune Regioni, come Puglia, Campania, Abruzzo, Calabria e Basilicata, hanno deciso di rinviare l’inizio dell’anno scolastico al 24 settembre per ovviare al problema.

Sono 520 le sezioni elettorali che saranno spostate dalle scuole, per far votare anche negli edifici comunali.

Seggi speciali per i positivi

Inoltre ci saranno dei seggi speciali negli ospedali per le persone che sono al momento in quarantena. Le sezioni in ospedale avranno il compito di andare nelle abitazioni degli elettori.