LG Wing, uno smartphone innovativo con doppio schermo “rotante”

LG sta cercando di differenziarsi dai suoi concorrenti con una nuova tipologia di smartphone, denominata “Wing”, che sarà presentata e lanciata al pubblico il prossimo 14 settembre. Si tratta di uno smartphone differente dal design standard, con un doppio schermo, con uno dei quali che sarà “rotabile” e potrà passare dall’angolazione verticale a quella orizzontale.

Il processore e le altre caratteristiche saranno da top di gamma, cambierà il design e l’usabilità per tutti i giorni, con il doppio schermo che ancora non si era visto su uno smartphone. LG cerca di rincorrere Samsung che ha presentato i suoi Galaxy Fold, anche in quel caso un tentativo di innovazione su un design che oramai è standardizzato. Le dimensioni dei due schermi saranno diverse, uno sarà di 6,8 pollici, mentre l’altro di 4 pollici.