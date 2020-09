Manifestazione “no mask”, flop con poche presenze: 1500 secondo la Questura

La manifestazione a Roma dei “no mask” non ha avuto il successo di pubblico che gli organizzatori si aspettavano, con circa 1500 presenze, che fanno diventare un flop l’evento di protesta. A Berlino per un evento simile erano scese in piazza 20 mila persone. Polemiche dalla politica per l’organizzazione di questa manifestazione, che si pone in contrapposizione al Covid-19.

I manifestanti si sono ritrovati davanti alla Bocca della Verità alle ore 16 di ieri, con un palco già pronto per gli interventi, tra i quali anche quelli di Forza Nuova, che ha preso parte all’evento. Tutte le persone erano senza mascherina e senza la distanza di sicurezza, in piazza anche dei bambini con i genitori. Molti gli striscioni esposti, tutti contro il governo e le misure anti Covid che sono state prese nelle ultime settimane e mesi.