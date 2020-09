Scuola, Azzolina: “La temperatura si misura a casa”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta questa mattina a Radio 24 per parlare del nuovo anno scolastico 2020/2021, in partenza dal 14 settembre. Non in tutte le regioni si partirà il 14 settembre, con Campania, Abruzzo, Calabria e Puglia che hanno deciso di partire il prossimo 24 settembre, dopo le elezioni regionali.

“La temperatura si misura a casa, per evitare che studenti sintomatici possano prendere gli autobus e diventare fonte di contagio”, ha dichiarato la Azzolina, non escludendo i rischi all’interno delle scuole. “Abbiamo un protocollo con delle regole qualora ci fosse un caso di contagio. Quanto accaduto alla scuola privata di Roma assicura che i protocolli stanno funzionando, la scuola non è in quarantena ma solo 9 persone”, ha spiegato la ministra.

L’anno scolastico 2020/2021 è in partenza e le famiglia stanno già provvedendo all’acquisto dei libri scolastici su Amazon ed altri rivenditori, con sconti e consegne abbastanza veloci.

“Avere più di 55 anni non significa essere fragile”, ha confermato la ministra, dopo la notizia di ieri con la circolare che escludeva un possibile stop per docenti over 55.