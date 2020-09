Birmingham, un morto e sette feriti: arrestato l’aggressore

La vicenda dell’aggressione con coltello a Birmingham ancora non è stata chiarita, nonostante si sia arrestato il presunto killer, un 27enne arrestato nella zona di Selly Oak. Il ragazzo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di essere il responsabile degli accoltellamenti di sabato notte, che hanno portato alla morte di una persona e di altri 7 feriti nel centro di Birmingham.

La polizia aveva diffuso un video con le immagini della persona ricercata, per poi trovarlo durante la notte. Due feriti sarebbero in gravi condizioni, secondo quanto riferito dalla polizia. Ci sarebbe un legame tra questa rissa ed altre risse che si sono verificate in città in piena notte. Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno portato alla colluttazione.

Nel video del presunto killer si mostrava un uomo di colore, con berretto da baseball e giubotto scuro, mentre si aggirava nervosamente tra i passanti.