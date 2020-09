Brexit, Johnson: “Accordo entro metà ottobre o sarà no deal”

Si evolve la situazione legata alla Brexit, con Johnson che è tornato a parlare delle trattative con l’Europa, fissando la data del 15 ottobre come ultimatum per trovare un “deal”, altrimenti sarà hard brexit. La Gran Bretagna si sta avviando verso la fase finale dei negoziati, con la hard brexit che entrerà in vigore a partire dal 2021, se non si troverà un nuovo accordo.

“L’Ue deve fare chiarezza sul calendario, deve esserci un accordo entro il Consiglio europeo del 15 ottobre, per poter far entrare l’accordo in vigore entro la fine dell’anno”, queste le parole del premier britannico.