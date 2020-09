Cambia il codice della strada, in arrivo gli autovelox

Sta per cambiare il codice della strada, che divenda più vicino alle bici ed alla mobilità alternativa, con la possibilità di installare autovelox anche in zone residenziali. Questo quanto contenuto nel dl Semplificazione, che è stato approvato al Senato, dove si trovano molte novità per il Codice della Strada.

Per le associazioni di settore si tratta di una mini-riforma del Codice della Strada, con nuove norme che vanno a moderare alcune questioni applicative, anche in merito ai veicoli con targa straniera, condotti da residenti in Italia da più di un anno.

Gli scooter a tre ruote potranno circolare in autostrada e ci saranno nuove competenze per i “controllori della sosta”, con maggiori poteri di multa. Fino ad oggi gli autovelox fissi nella città erano vietati, mentre col nuovo testo il Prefetto potrà autorizzare nuove postazioni.

Ci sarà anche l’introduzione di una “strada urbana ciclabile ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e segnalatica. Con priorità per le biciclette.