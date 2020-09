Coronavirus nel mondo oggi 7 settembre: aumentano i casi in Europa

Sono in aumento i casi in Europa, con gli Stati Uniti che rimangono il paese più colpito da coronavirus, con quasi 6 milioni e mezzo di casi. In Brasile sono 126 mila i morti, mentre la Spagna ha superato il mezzo milione di contagiati, con 29 mila morti.

Nel Regno Unito sono 347 mila i contagiati, con 41 mila morti, mentre in Italia sono arrivati a 277 mila nel bollettino di ieri, con 35 mila decessi dall’inizio della pandemia.