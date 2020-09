Coronavirus, oggi la firma del nuovo DPCM da parte di Conte: proroga misure fino al 30 settembre

Oggi il premier Conte firmerà il nuovo DPCM, per la proroga delle misure che erano contenute nell’ultimo testo del 7 agosto, in scadenza il 7 settembre. Prevista la proroga fino al 30 settembre di tutte le misure già in vigore. Obbligo delle mascherine sia all’aperto che al chiuso quando non è possibile garantire il distanziamento e nei luoghi della movida dalle 18 alle 6 del mattino.

Inoltre è stata fissata all’80% la capienza massima dei mezzi pubblici, con limite al 100% in caso di scuolabus con viaggio inferiore ai 15 minuti. Obbligatori i test per chi rientra dai Paesi a rischio, mentre le discoteche rimangono chiuse e le gare del campionato a porte chiuse.