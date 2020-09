Coronavirus, un positivo a Foggia al matrimonio: 100 invitati in quarantena

Una persona è risultata positiva a Foggia al Covid-19, generando un timore di focolaio al matrimonio dove aveva partecipato la scorsa settimana. Ora oltre cento invitati sono stati messi in quarantena, compresi gli sposi. L’uomo è risultato positivo dopo aver effettuato un tampone all’Asl di Foggia, mentre ora si sta cercando di ricostruire la catena dei contagi.

“Gli invitati sono stati posti in sorveglianza, per monitorare il loro stato di salute”, questa la nota della Asl di Foggia. Gli sposi in quarantena sono di Rimini, mentre altri invitati arrivano da tutta Italia e sono ora in isolamento nelle loro abitazioni.